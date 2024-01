Fiorentina-Inter 0-1 al 45? | è sempre Lautaro Martinez! 19 19

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 gennaio 2024) Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti PRIMO TEMPO – Una prima frazione di gioco non semplice per l’, che in ogni caso va all’vallo in vantaggio. I viola partono gagliardi e attaccano a testa bassa, ma al 9? è la squadra di Simone Inzaghi a creare la prima vera occasione da gol, quandoMartinez riparte su un retropassaggio sbagliato di Martinez Quarta, ma Terracciano è bravo a deviare la sua conclusione sopra la traversa. Due minuti dopo è il turno di Nzola, che sfrutta una marcatura blanda di de Vrij per andare in gol, salvo vedersi annullare la rete per posizione di fuorigioco. Minuto 15: ripartenza ...