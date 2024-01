Fiorentina | Il Colpo di Mezzanotte | l’addio di Brekalo apre a Vargas Ore di riflessione per Mina

(Di domenica 28 gennaio 2024) Firenze, 28 gennaio 2024 - Obiettivo chiaro: attendere gli ultimi giorni di trattative, quando generalmente le richieste si abbassano. C'è chi ci ha costruito sopra una carriera da dirigente sportivo. Vengono in mente i 'Giorni del Condor' di Adriano Galliani, quando al Milan prendeva i calciatori proprio sul filo del rasoio. E' un po' la strategia della, che fin qui ha tesserato il solo Faraoni dal Verona. E come era facile prevedere, nel weekend la concentrazione è totale per la partita di stasera contro l'Inter. Per gli acquisti (o l'acquisto) se ne riparlerà con l'inizio della settimana nuova. Quando i tifosi (con Italiano) attendono buone nuove sul fronte Ruben. L'esterno dell'Augsburg, che ieri ha giocato 80 minuti contro il Bayern Monaco perdendo in casa 3-2, resta il calciatore più vicino alla. O ...

Firenze, 27 gennaio 2024 - Prima l'Inter, poi il resto. E per resto si intende il mercato in entrata e in uscita della Fiorentina , che sarà di fatto ... (sport.quotidiano)

A poche ore dal fischio d’inizio di Salernitana-Roma, in casa giallorossa continuano a tenere banco anche le indiscrezioni di calciomercato. In attesa di definire anche ufficialmente l’acquisto di ...Il centrocampista della Fiorentina, in prestito alla Reggiana, Alessandro Bianco ha parlato nel post partita della sfida del San Nicola tra il Bari e il club emiliano in cui ha segnato la rete ...Fiorentina convocati – La Fiorentina ha annunciato i 24 convocati a disposizione di Vincenzo Italiano per la partita contro l’Inter, in programma domani sera al Franchi e valida per la 22ª giornata di ...