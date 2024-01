Finale da incubo per Jannik Sinner | sotto di due set | il drammatico sfogo in campo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) E venne il giorno delladegli Australian Open,alla sua "prima" in un slam, l'avversario Daniil Medvedev, il russo numero 2 al mondo. Tutta l'Italia al fianco del ragazzo di San Candido, su cui le aspettative sono enormi dopo aver "triturato" il mostro sacro Novak Djokovic in semi. Ma la partita si mette subito malissimo:perde i primi due set per 6-3. Non riesce a macinare gioco, le gambe sono pesanti, tanti errori e lo sguardo che tradiva molta tensione e, a tratti, anche un po' di comprensibile scoramento. La partita si fa sempre più in salita, ovviamente, dopo la sconfitta al secondo set. Medvedev si impone dopo cheha annullato quattro palle break nel secondo game, per poi cede il servizio due volte, al quarto e al sesto game. ...