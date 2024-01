Filippo Turetta non esiste? La teoria del complotto e «la foto generata dall’Intelligenza Artificiale»

(Di domenica 28 gennaio 2024) Diversi account social anonimi, seguiti da un personaggio noto per i suoi toni violenti e la condivisione di notizie false, hanno iniziato a diffondere ladell’innza di, il ragazzo accusato della morte di Giulia Cecchettin. La prova? Aver sottoposto a ChatGPT unadello stesso, la quale avrebbe riscontrato irregolarità tipiche dell’Intelligenza. Per chi ha fretta Lo screenshot riportante la risposta di ChatGPT, che indica ladicome, non risulta completo. Manca il comando per effettuare l’analisi. ChatGPT potrebbe aver ricevuto il comando di identificare tutte le immagini ...

Il prossimo 2 febbraio la famiglia di Giulia Cecchettin avrà la laurea della 22enne, che purtroppo non è mai riuscita a discutere, perché aveva già perso la vita, per mano del suo ex fidanzato Filippo ...Primo fra tutti il Targa System, il sistema di riconoscimento delle targhe utilizzato anche per seguire la fuga di Filippo Turetta in Germania. Ogni volta che un’auto “irregolare” viene rintracciata ...Gira sulla rete una petizione lanciata da un normale cittadino come me e come voi che chiede al difensore di Filippo Turetta di rinunciare alla difesa dell'assassino di Giulia Cecchettin perchè ...