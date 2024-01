Filippo | il 28enne italiano arrestato in Romania | la storia di un carcere infernale e uno Stato assente 

(Di domenica 28 gennaio 2024) Non c’è traccia di dignità umana, solo di escrementi di ratto, piccioni e 24 esseri umani all’interno della cella deldi Porta Alba di Costanza,. Uno dei peggiori carceri d’Europa.questo lo sa bene,9 mesi fa e detenuto in condizioni che vanno ben oltre il limite della decenza. L’arresto Il L'articolo proviene da Il Difforme.

Notte di violenza al lago di Garda per una pallavolista 16enne. «Consegnata come una preda» «E adesso devi fare sesso anche con lui». Trattata come un oggetto, consegnata come una sorta di « preda », ...Verona, detenuto 56enne suicida nella stessa sezione di Filippo Turetta: cosa è successo L’uomo era detenuto nel settore destinato ai reati per grande riprovazione sociale, dove stando alle ultime ...Benevento-Casertana 1-0: Berra si prende derby e il sorpasso in classifica. Ora l’Avellino è a meno due e la Juve Stabia a meno sei.