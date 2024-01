Figc | Esposto alla Procura di Roma per presunte irregolarità arbitrali rivelate da ' Le Iene'

(Di domenica 28 gennaio 2024) In relazione a quanto dichiarato dal "sedicente arbitro al servizio televisivo della trasmissione ’Le’ del 23 gennaio", il presidenteGabriele Gravina ha dato "mandato ai legali di predisporre undi. Qualora ci fossero ipotesi di reato è interesse dellache vadano perseguite a tutela di tutto il movimento calcistico e della stessa Aia".

Dopo l'intervista-denuncia a "Le Iene", la FIGC ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma. Di seguito il comunicato stampa dell'AIA, che a sua volta ha presentato una querela ...il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha dato mandato ai legali di predisporre un esposto da presentare nelle prossime ore presso la Procura della Repubblica di Roma, per verificare i contenuti di ...In merito alle dichiarazioni rilasciate dall'anonimo sedicente arbitro durante il programma televisivo andato in onda a "Le Iene" lo scorso 23 gennaio, il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha ...