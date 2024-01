Fiamma gemella | come riconoscere la propria twin flame | che non è l’anima gemella

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nella vita incontriamo molte persone diverse tra loro. A volte ci innamoriamo, altre volte ci affezioniamo, e ancora ci sono persone delle quali non ci resta nulla, nemmeno il ricordo, e non solo in ambito sentimentale. Ma ci sono incontri, che possono accadere, durante i quali scatta qualcosa di veramente unico: si tratta dell’incontro con la. Che è cosa ben diversa dal: cos’è e le caratteristiche Secondo MindBodyGreen larappresenta “un’intensa connessione delcon qualcuno ritenuto essere l’altra metà di una persona, a volte chiamata ‘anima specchio’”. È un concetto ...