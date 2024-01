Ferrari | mercato piloti clamoroso | il possibile sostituto di Sainz!

(Di domenica 28 gennaio 2024) Vento di cambiamento in tutta la Formula 1 che in questo Mondiale 2024 che lentamente si avvicina ha preferito rispolverare, almeno sulla griglia di partenza, uno spirito insolitamente conservatore. Tutti i corridori delle scuderie sono stati confermati, infatti, sulle rispettive vetture che li hanno ospitati all’interno del loro abitacolo nella passata stagione che ha visto Max Verstappen primeggiare su Red Bull. In questi mesi, però, le contrattazioni potrebbero infiammarsi tremendamente e su larga scala coinvolgendo diversi team: anche lapotrebbe avvalersi delper ridisegnare gli abitanti del box di Maranello. Le ultime voci rivelano di un Carlos Sainz che potrebbe non essere confermato dal Cavallino Rampante, con Audi che accoglierebbe molto volentieri lo spagnolo tra le sue fila. Chi potrebbe essere, nel ...

