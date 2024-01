Ferrara Basket nel Castello | Oggi per noi è la verifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) "La gara diè laassoluta di quello che siamo riusciti a fare in queste due settimane, l’Olimpiaè una squadra con talento allenata da una persona che stimo come Giordani".vuole centrare la terza vittoria consecutiva al Pala Ferrari di Castel San Pietro Terme (ore 18), e coach Giovanni Benedetto (foto) ha le idee chiare sui quaranta minuti che aspettanoi suoi ragazzi, contro una squadra in salute reduce dal successo infrasettimanale nel recupero con Bologna. "Loro hanno una classifica inferiore a quello che l’organico può esprimere – commenta il tecnico calabrese –, ci andiamo a giocare una fetta importante di ingresso tra le prime cinque: in caso di vittoria scacceremo definitivamente l’incubo di finire tra le ultime quattro, con la ...