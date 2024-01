Fermato secondo killer chiesa Istanbul

Simioni ferma fallosamente Brooks in azione di tiro e dalla linea ...Lo imita Simioni, che poi commette fallo su Vildera in fase di tiro, mandandolo in lunetta: entra solo il secondo e il punteggio ...La Goldengas non riesce a suonare la settima sinfonia consecutiva, la corsa dei biancorossi si ferma a Pescara ...tra le due formazioni alla prima sirena del match. In avvio di seconda frazione i ...Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive della ...Il risultato sposta, volevamo vincere ma lo spirito è quello del secondo tempo. A livello individuale siamo contenti, ci è mancata ...