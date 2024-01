Felipe Anderson alla Juventus? Luis Alberto: 'Mi fa inc... Potrebbe fare di più' (Di domenica 28 gennaio 2024) Luis Alberto, centrocampista della Lazio, parla ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con il Napoli: "Ci è mancato poco per la vittoria.... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di domenica 28 gennaio 2024), centrocampista della Lazio, parla ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con il Napoli: "Ci è mancato poco per la vittoria....

Lazio-Napoli 0-0, le pagelle: difesa tiene, l’attacco non c’è. Buoni spunti di Ngonge Gollini 6 - Sempre attento nelle uscite, per il resto poco impegnato. Ostigard 6 - Deve fronteggiare la velocità di Felipe Anderson e non è semplice ma ci mette grande applicazione. Lucido in un ... Gollini 6 - Sempre attento nelle uscite, per il resto poco impegnato. Ostigard 6 - Deve fronteggiare la velocità di Felipe Anderson e non è semplice ma ci mette grande applicazione. Lucido in un ...

" Felipe Anderson Non ci cambia nulla il lato dove gioca. A vederlo in allenamento sta benissimo, è talentuoso anche se in campo non rende quanto potrebbe. Ma è sempre un'arma. Zielinski farà ...

Pagelle Lazio-Napoli: i voti ai protagonisti del match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2023/24 (Inviato all’Olimpico) – I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio-Napoli, match v ...