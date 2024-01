Fedez | «Non si trovano gli enzimi pancreatici» A chi servono e cosa fare

“Come si può risolvere Senza non possiamo mangiare, non assimiliamo nulla e quando andiamo in bagno non è divertente“, aggiunge Fedez che poi pubblica una serie di messaggi nei quali diversi utenti ...No al fai-da-te ma consultare il medico curante che attiverà i canali idonei per garantire la terapia agli assistiti. Aifa autorizza l’importazione del medicinale dall’estero. La lista dei «farmaci te ...Il rapper sui social: "Ricevo tante segnalazioni, soprattutto da Milano e Bologna. Gli enzimi sono indispensabili per mangiare. Anch’io fatico a reperirli".