Fantasanremo | prepara i baudi | i consigli per una formazione infallibile

(Di domenica 28 gennaio 2024), l’attesa è quasi finita: la kermessa sta per iniziare. Ecco i trucci e i suggerimenti per costruire una squadra perfetta. Non si vincono soldi. È l’Ariston, mica la Sisal. In palio c’è, in compenso, la gloria eterna, come è scritto a caratteri cubitali nelle faq del sito ufficiale. Che di questi tempi non è mica male. È sempre meglio di niente, comunque, quindi tanto vale arraffarlo. L’Ariston (AnsaFoto) – ilveggente.itMa veniamo a noi. Manca poco più di una settimana all’inizio dell’attesissimo Festival di Sanremo e itivi, quindi, fervono in ogni dove. Non solo nella città ligure che ospiterà la mitica kermesse tutta italiana, ma a qualunque latitudine. Perché Sanremo, si sa, non è più SOLO Sanremo. Adesso c’è pure ildi mezzo e guai, quindi, ad arrivare al 6 febbraio senza aver messo in piedi una ...