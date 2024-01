Faccia di me*** | via dai cogli*** | poi minaccia di spogliarsi | Sgarbi sbrocca con l' inviato di Report

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Vittorioperde completamente la pazienza con l'di, la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci su Rai tre, che nelle ultime settimane lo ha messo nel mirino, edi. Come si vede da un video pubblicato dal sito Dagospia, il sottosegretario alla Cultura, incalzato dal giornalistadi togliersi i pantaloni: "Non rompa le pa*** a me,di. Si tolga dai. Spero che la mandiate in onda", urlamentre fa per slacciarsi la cintura. Venerdì 26 gennaio, il sottosegretario ha replicato agli attacchi dei parlamentari di opposizione che in aula sono tornati a chiedere la revoca delle deleghe. "Io sono adeguatissimo per quello che ho fatto e per quello che ...