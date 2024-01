Fabio Cinti | da Morgan a Battiato | “Ho imparato molto dal loro approccio”

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 28 gennaio 2024)è un cantautore nato a Ceprano il 20 luglio del 1977. La sua carriera l’ha visto collaborare con molti artisti noti come, Francoe Paolo Benvegnù. In attività dal 1996 l’artista ha pubblicato nove album. L’abbiamo intervistato per parlare con lui dei progetti e del futuro della musica in generale. Ciao, come va la tua carriera? Quali sono i progetti che hai in piedi? Ciao! Mi sembra che tutto vada bene! Al momento stiamo vivendo, io e Alessandro Russo, la promozione di questo nuovo album… Personalmente mi sto occupando di tutt’altro, sono alle prese con un saggio di filosofia… In passato hai collaborato cone Franco, due artistidiversi. Cosa puoi dirci di? Sì, sono artisti ...