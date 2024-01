FA Cup | lo United fatica | ma vince; cinquina del Liverpool

(Di domenica 28 gennaio 2024) Manchesterpassano al quarto turno di FA Cup: la squadra di Ten Hag, ma poi dilaga Manchesteravanzano in FA Cup, la coppa nazionale del campionato inglese. La squadra di Ten Hagcontro il Newport Country, squadra di quarta divisione inglese, per 4-2: partono bene i Red Devils con le reti di Fernandes e Mainoo, ma poi arriva il pareggio degli avversari a cavallo di primo e secondo tempo. A regalare la vittoria a Ten Hag ci pensano allora Antony e Hojlund. Sfida più complicata per i Reds invece, che hanno vinto 5-2 contro il Norwich, squadra di Championship, la Serie B britannica. A segno per la squadra di Klopp: Jones, Nunez, Jota, Van Dijk e Gravenberch. A chiudere il turno sarà domani la partita tra il Wrexham, la squadra di ...

Il Manchester United passa il turno in Fa Cup. La squadra di Ten Hag vince in casa del Wigan per 2-0 grazie alle reti di Dalot e di Bruno Fernandes ... (sportface)

Trasferta gallese per il Manchester United che domenica nel tardo pomeriggio sarà ospite del Newport County, club che milita nella League Two ... (infobetting)

Trasferta gallese per il Manchester United che domenica nel tardo pomeriggio sarà ospite del Newport County, club che milita nella League Two ... (infobetting)

Trasferta gallese per il Manchester United che domenica nel tardo pomeriggio sarà ospite del Newport County, club che milita nella League Two ... (infobetting)

Minuto 47, l`appuntamento con la storia. Quello che non salta Will Evans, attaccante gallese classe 1997 del Newport County, a segno nel quarto turno di FA Cup.Turno di riposo in Premier League, dove il campionato si ferma per dare spazio all'FA Cup, in campo da giovedì con tutte le sue partite. Oggi.Nelle gare di F.A. Cup, De Zerbi e Maresca volano agli ottavi, clamorosa impresa del Maidstone: avanti i due tecnici italiani, alla guida del Brighton e del Leicester, ma anche la squadra di dilettant ...