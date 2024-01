Expats | la recensione | Hong Kong cattura | Hong Kong rilascia

(Di domenica 28 gennaio 2024) La serie:, 2024. Creata da: Lu. Cast: Nicole Kidman, Sarayu Blue, Ji-young Yoo, Brian Tee, Tiana Gowen, Bodhi del Rosario, Ruby Ruiz, Amelyn Pardenilla, Jack Huston. Genere: Drammatico. Durata: 6 episodi/40minuti. Dove l’abbiamo visto: su Prime Video. Trama: Nella vibrante e tumultuosadel 2014, le vite di tre donne americane – Margaret, Hilary e Mercy – si incrociano dopo un’improvvisa tragedia familiare. La serie mette in discussione i privilegi ed esplora cosa succede quando il confine tra vittimismo e senso di colpa si confonde. Un formicaio, un melting pot: luci al neon multicolori che lampeggiano, folle di persone che si incrociano, il rumore incessante del traffico infinito. Quartieri di alto livello con residenze ultra-sicure e case malandate in cui i ...

Tre storie di donne, le cui vite si incrociano in quel di Hong Kong, al centro di Expats , la nuova miniserie Prime Video diretta da Lulu Wang, ... (movieplayer)

Per essere il più possibile pronti, allora, vi consigliamo di leggere questa recensione, che inizia con il riassunto senza spoiler della trama di Expats. Di cosa parla Expats Per essere fedeli al ...Si tratta stavolta di Expats, una nuova miniserie disponibile dal 26 gennaio 2024 su Prime Video, una storia molto intensa che sta ottenendo già tantissime recensioni positive. La star di Hollywood ...Expats, quando escono gli episodi della serie tv con Nicole Kidman di Lulu Wang, dal 26 gennaio in streaming su Amazon Prime Video.