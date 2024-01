Ex Ilva | anche il comitato unico professionisti sostiene le aziende dell’indotto Domani manifestazione congiunta imprese-sindacati

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 28 gennaio 2024) Di seguito il comunicato:il CUP (Unitario Professioni) Taranto, organismo cui aderiscono Ordini e Collegi professionali che rappresentano oltre 13.000del territorio,la vertenza delleindotto dello stabilimento siderurgico impegnate a rivendicare il loro legittimo diritto a vedersi liquidati i crediti vantanti nei confronti di Acciaierie d’Italia. Comeche assistono quotidianamente gli imprenditori, conosciamo molto bene tutte le difficoltà che stanno affrontando in questo momento in cui vedono in pericolo il frutto del lavoro svolto per anni con professionalità e diligenza all’interno dello stabilimento siderurgico. Più in generale, se tali crediti non dovessero essere riscossi, numeroselocali ...