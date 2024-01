Europee | Salvini lancia un sondaggio tra i suoi E sfida tutti | «Mai con i socialisti Populista e sovranista? Sì»

Mi noto di più se non mi candido oppure se mi candido e me ne sto in didisparte? Elly Schlein è finita dentro il dilemma di Nanni Moretti, un po’ ... (ildifforme)

Mi noto di più se non mi candido, oppure se mi candido e me ne sto in disparte? Elly Schlein è finita dentro il dilemma di Nanni Moretti, un po’ per ... (ildifforme)

La Lega si aspetta il via libera all'autonomia anche da parte della Camera, quindi definitivo, prima delle elezioni europee? "Sì", risponde in modo ... (affaritaliani)

La Lega si aspetta il via libera all'autonomia anche da parte della Camera, quindi definitivo, prima delle elezioni europee? "Sì", risponde in modo ... (affaritaliani)

Un sondaggio per capire gli umori nel mondo leghista, anche su un’eventuale alleanza con i socialisti a Bruxelles «pur di governare in Europa». E un avvertimento all’esterno: «Alle prossime elezioni e ...Rivendica l’istituzione del Museo della Shoah quale tributo alla "più antica comunità ebraica d’Europa". "La Città Eterna – continua ...La Lega tira dritto e per bocca di Matteo Salvini scavalca ...Dai cortei vietati ai corsi di formazione, passando per il centro raccolta nazionale: il progetto della Lega Il capogruppo Romeo: "Interveniamo con un disegno deciso per prevenire il ritorno dell'odio ...