Europa for dummies 2 | le radici della Disunione europea

(Di domenica 28 gennaio 2024) Esaminata a grandi linee, nella puntata precedente, l’antico concetto di, il Continente dominato dai più potenti Paesi dell’antichità, sarebbe utile capire cosa esattamente s’intenda con il termine “”. Se, come accade spesso la s’immagini come un territorio omogeneo con il medesimo stile di vita, ambizioni comuni, popolazioni affratellate dalla comune stirpe. Le cose stanno, però, assai diversamente e sarebbe fuorviante sottovalutare e sottostimare quelle profonde differenze storiche, culturali, persino fisiche e fisiognomiche che differenziano gli oltre 450 milioni di abitantisola Unione. Ben 24 lingue Esempio unico tra i quattro Continenti, l’parla ben 24 lingue ufficiali (in ordine alfabetico: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, ...