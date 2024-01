Euro | esiste un' alternativa? Crediti d’imposta come criptovalute

Nei media, di tanto in tanto, ricorre il titolo “quanto ha perso l'Italia con l'introduzione dell' Euro ?” E ancora, è vero che l' Euro ha rallentato la ... (affaritaliani)

Su alcuni dei principali quotidiani nazionali si parla ormai del generale Vannacci come candidato a tutti gli effetti per la Lega alle elezioni ... (ilgiornaleditalia)

La storia dell’influencer Aitana Lopez : guadagna 10mila euro al mese ma non esiste

Aitana è una supermodel. Bella, bellissima. Così affascinante da aver sedotto attori famosi. Ma Aitana non esiste. Non è una donna in carne e ossa. ... (ilfattoquotidiano)