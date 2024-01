Euphoria | ci saranno ancora Dominic Fike e Jacob Elordi nella stagione 3?

(Di domenica 28 gennaio 2024) La3 dello show è slittata al 2025, ma nei nuovi episodi potrebbero mancare due personaggi principali: Elliot e Nate.considera tossico l'ambiente di lavoro, mentresente di non avere più l'età per interpretare un teenager

Ottiene anche una parte lampo in C’era una volta a… Hollywood di Tarantino. La svolta arriva nel 2019, con la parte di Cassie Howard in Euphoria – serie HBO che ne mostra la bellezza e la bravura con ...Euphoria 3, Dominic Fike è incerto sul suo ritorno nella serie HBO: "Non ho più contatti con nessuno di loro." ...Guardiamo insieme il trailer di questa nuova serie BBC che verrà presentata dal network britannico a partire dal 31 gennaio 2024.