Espulsione Milik | Cesari | «Rosso giusto Ecco perché»

(Di domenica 28 gennaio 2024) L’ex arbitro Grazianoha analizzato l’episodio che ha portato all’di Arekdurante la gara di ieri tra Juve ed Empoli Graziano, ex arbitro, ai microfoni di Sportmediaset, ha commentato l’di Arekdurante la gara tra Juve ed Empoli: pareggiata 1-1 dai bianconeri con ilassai fatale. PAROLE – «Poco da dire, decisione corretta. Entra in ritardo e prende pieno la caviglia dell’attaccante dell’Empoli».

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny è stato protagonista nel post gara del match pareggiato dai bianconeri per 1 a 1 con l'Empoli con delle dichiarazioni taglienti nei confronti di alcune ...