Esce di strada con l’auto Liberato dai vigili del fuoco

(Di domenica 28 gennaio 2024) Fuoriper un uomo di 83 anni e momenti di paura perché l’uomo non riusciva a liberarsi, tanto che sono dovuti intervenire idel. L’incidente è successo venerdì intorno alle 19.30. Una Jeep Renegade alla cui guida c’era un 83enne cremasco, stava percorrendo la 591 che da Montodine arriva a Crema. Sulla zona c’era una fittissima nebbia e l’uomo, a un certo punto, ha perso l’orientamento ed è finito fuori, ribaltandosi. Qualcuno ha visto quel che era successo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunte auto medica e ambulanza della Croce Rossa, ma sono stati fatti arrivare subito idelperché l’autista non riusciva a liberarsi. I pompieri si sono messi subito all’opera e in pochi minuti hanno estratto dalil malcapitato ...

Un uomo di 83 anni è finito fuori strada a Ripalta Guerina a causa della nebbia. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarlo. È stato trasportato in ospedale in codice giallo. Traffico ...