Equitazione | FEI Jumping World Cup Amsterdam 2024 | vince Daniel Coyle | 23° Lorenzo De Luca

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si è disputata ad, nei Paesi Bassi, la dodicesima tappa dellaCup 2023-di salto ostacoli dell’, che è stata vinta dall’irlandesesu Legacy, binomio che al jump-off ha chiuso con un netto in 35.45. Battuti due padroni di casa neerlandesi: seconda piazza per Willem Greve su Highway TN N.O.P. con un netto in 38.33, terzo Jur Vrieling su Griffin van de Heffinck con un netto in 40.40. Non ha trovato il netto sul percorso base l’unico italiano in gara, ovveroDesu F One Usa, 23° con 5 penalità in 73.32. La graduatoria, dopo dodici delle quattordici tappe in programma, vede in testa lo svedese Henrik von Eckermann con 75 punti, davanti al britannico Ben Maher, secondo a quota 72, ed al transalpino ...