Entusiasmo in casa Fermana Protti | I nostri tifosi sono unici

(Di domenica 28 gennaio 2024) Era difficile pensare che due sconfitte avessero ammazzato labastati 90 secondi contro la Recanatese per rimettere in piedi un qualcosa che comunque non era mai crollato, la speranza. In attesa della gara dell’Olbia, che giocherà oggi contro l’Arezzo, i gialloblù hanno agganciato i sardi a 17 punti. Una vittoria che serviva come il pane più per il morale che per la classifica. Da Fermo di venerdì sera erano arrivati 200e le scene di festa nel post-partita è la cosa più bella che ci si porta dietro dal derby vinto. Anche misterin conferenza li ha elogiati, parlando prima però della squadra: "Questo è un gruppo di ragazzi brontoloni ma seri ed è già un vantaggio per l’allenatore. Quelli che arrivano capiscono subito dove vanno a parare. Le poche cose che dico dove non si transige è il ...