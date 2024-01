Enrico VIII | il Bloody Mary e il colesterolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un? No grazie, mi evoca brutti fantasmi storici. Nel 1547 morivare d’Inghilterra, più famoso per essersi sbarazzato con le cattive di ben cinque delle sei mogli che per i suoi meriti militari e politici. La prima vittima fu Caterina d’Aragona, cattolica, che sopravvisse per tre anni alla separazione, ma poi, secondo qualcuno, morta avvelenata lentamente dai giannizzeri del re. Due delle consorti successive, Anna Bolena e Catherine Howard, vennero decapitate dopo veniali scappatelle (al giorno d’oggi chissà che cosa succederebbe). Ma lo sport di decollare persone si estese anche ad amici e parenti. La testa più celebre che saltò fu, nel 1535, quella di Tommaso Moro, ex Lord cancelliere del regno e reo di non aver abiurato alla fede cattolica in favore dell’anglicanesimo del re. Tommaso fu poi ...