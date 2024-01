Elezioni in Finlandia | conservatori in testa | un voto al confine tra Russia e Nato

Il clima politico in Finlandia è teso in attesa del responso delle urne in occasione delle Elezioni del nuovo presidente della Repubblica, che si ... (ilfogliettone)

Ci vorrà probabilmente il ballottaggio per eleggere il nuovo presidente della Finlandia , chiamata per la prima volta al voto dopo lo storico ... (ilfattoquotidiano)

Bruxelles – È tutto pronto in Finlandia per le elezioni del nuovo presidente della Repubblica, ma le indicazioni della vigilia del voto indicano che si prepara già il testa a testa tra ex-ministri deg ...Il candidato di centrodestra ed ex premier Alexander Stubb e l'ex ministro degli esteri Pekka Haavisto del Partito verde hanno raggiunto rispettivamente il primo e secondo posto nel primo turno delle ...Secondo i primi dati diffusi dalla televisione pubblica di Helsinki, il candidato conservatore Alexander Stubb è in testa con il 28.3% delle preferenze ...