Elezioni | Farneti scende in campo | | Occasione d’oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ieri a Mercato Saraceno presso la Tenuta Santa Lucia, con la presentazione ufficiale di candidato sindaco Ombretta, attuale capo dell’opposizione di centrodestra in consiglio, si è avviata la campagna elettorale per leamministrative ed europee dell’8 e 9 giugno prossimi. Presenti, oltre a molti rappresentanti politici locali, i parlamentari Alice Buonguerrieri, Rosaria Tassinari e Jacopo Morrone, in rappresentanza delle tre compagini politiche di centro-destra, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, che saranno al suo fianco con convinzione e determinazione nella prossima sfida elettorale. La Lista Civica di Ombrettaè in via di composizione, "conto di mettere almeno un candidato per ogni frazione – ha affermato – per coprire tutto il territorio". Molti i punti del suo programma: "Far diventare il ...