Ecco chi sono tutti gli ex famosi di Roberta Capua | da Rosolino a Restelli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024)è un volto famoso del piccolo schermo fin dal 1986, anno in cui si aggiudicò il titolo di Miss Italia. Nel corso della sua carriera nel mondo dello spettacolo la conduttrice ed ex Miss ha vissuto alcune famose liaison con alcuni volti celebri del piccolo schermo: tra questi vi è anche Massimiliano, il nuotatore a cui è stata legata dal 2003 al 2005. “Non ci sentiamo con regolarità, ma se capita di incontrarci ci salutiamo con affetto. Tra noi non c’è rancore, non ci siamo lasciati in maniera brusca”, ha dichiarato a DiPiù la conduttrice in seguito alla fine della loro storia. Nel 2002 la showgirl campana e l’atleta avviano una relazione che conquista le prime pagine del gossip nostrano: la loro storia procede a gonfie vele fino a quando nel 2005 i due decidono di prendere strade diverse. L’anno ...