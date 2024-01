È esplosa una casa Sotto c’è un morto Ma è un falso allarme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) "Correte, èuna!". Per fortuna a esplodere non è stata una, ma le ruote di due biciclette che si trovavano nel giardino di una palazzina in cui è divampato un incendio. Alcuni residenti della zona, avendo sentito i botti e avendo visto il fumo, hanno temuto in un’esplosione, magari per una fuga di gas. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provincia di Lecco con i volontari del distaccamento di Merate a bordo di quattro mezzi di soccorso, i sanitari dell’automedica e dell’autoinfermieristica di Areu e i soccorritori della Croce bianca di Merate e Giussato. Nessuno è rimasto ferito. L’abitazione è stata dichiarata parzialmente inagibile.