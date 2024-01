“È andata così | purtroppo” Carlo Conti | che brutta notizia | lo ha saputo poco fa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024) Non è un momento particolarmente felice per, a poche ora dalla puntata di ieri sera di Tali e Quali show è arrivata la doccia gelata. Per chi non avesse visto lo show in onda su Rai 1, la vittoria èa Enea Platania che sul palco ha portato l’imitazione di Mango. Le note di ‘La Rondine’ gli hanno permesso di avere la meglio su Michele Minneci che ha interpretato Ligabue, seguito dai Big Ones che invece hanno incarnato gli Aerosmith, conquistando il terzo posto. Tanti, come al solito, i commenti a fine puntata. Il pubblico, come accade per altro ogni volta, si è diviso su chi avrebbe dovuto essere o meno il vincitore. La maggior parte del pubblico, comunque, è stata d’accordo con la scelta dei giudici. Per Enea Platania, adesso, si aprono nuovi scenari e la possibilità di partecipare (e magari di vincere) la ...