Duello a sinistra Ad Agrate Porta sfida Sironi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Sono tutti e due progressisti, ma adesso le loro strade si sono divise. Al punto che corrono l’uno contro l’altro per la conquista del Comune. Il sindaco uscente Simone, 50 anni, ricercatore universitario, ci riprova alla testa di Insieme per. Il primonte per lui è Luigi, 71 anni, commercialista e revisore dei conti: guida la Civicase, pezzo da novanta della politica di casa, ex vicesindaco ai tempi di Adriano Poletti di cui lo stessoè erede.duellano già a distanza, ma la marcia per le urne è lunga.attacca sulla nuova piazza - "una spianata di cemento costata 4,7 milioni di euro" - l’avversario punta "sul programma condiviso" e chiede "il contributi di tutti". Fra i ...