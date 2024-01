Due rapine di cellulare a Bologna | preso un ragazzino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024), 28 gennaio 2024 – Entrambi rapinati del telefonoche avevano in mano, in piena notte, a. Le due distintesono avvenute in via Indipendenza e in via San Vitale. Entrambe le vittime hanno subito avvisato le forze dell’ordine, ma in un caso la segnalazione è per fortuna andata a buon fine. La polizia, grazie alla descrizione fornita dal rapinato, è riuscita a bloccare il presunto responsabile: si tratta di cittadino tunisino minorenne. Ilaveva ancora in tasca ilrapinato, che è stato subito restituito al legittimo proprietario.