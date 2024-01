Due giovani escursionisti si perdono a 1 200 metri | salvati dal Soccorso Alpino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roncobello. Intervento nella serata di sabato 27 gennaio per i tecnici della VI Delegazione Orobica del, Stazione di Valle Brembana. I tecnici sono stati allertati dalla centrale intorno alle 18.30, per dueche avevano perso l’orientamento mentre si trovavano lungo una strada sterrata, vicino alla frazione di Caprini, a quota 1200. Durante la richiesta di aiuto sono riusciti a fornire le coordinate del punto in cui si trovavano. È partita così una squadra di tecnici Cnsas, della zona e quindi che conoscono molto bene il territorio; poco dopo i due ragazzi sono stati raggiunti. Dopo avere accertato che stavano bene, i due ragazzi sono stati accompagnati in paese. L’intervento è finito in circa un’ora.