Dove può arrivare Jannik Sinner nel ranking ATP | i punti da difendere fino a giugno e l’occasione Roland Garros

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024)ha guadagnato 2000vincendo gli Australian Open di tennis, ed ora può puntare alle prime tre posizione del: da qui al, però, l’azzurro dovrà iniziare atanti risultati di prestigio dello scorso anno e continuare a guadagnare non sarà facile. Nella settimana in cui sarà impegnato a Marsiglia, infatti,scarterà la vittoria di Montpellier dello scorso anno, quindi potrà al massimo confermare il proprio bottino di 250. Non sarà facile migliorarsi neppure in quel di Rotterdam,lo scorso anno l’azzurro raggiunse la finale cogliendo 300dei 500 in palio. A marzo arriveranno, poi, i due Masters 1000 statunitensi,...