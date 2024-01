Dopo lo stop ai finanziamenti deciso dall’ Italia e altri 8 paesi si fermano gli aiuti Onu alla popolazione di Gaza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) A pagare lodeiall’agenzia Onu per(Unrwa) sono già ora gli abitanti della Striscia. Il direttore Philippe Lazzarini ha anticipato l’imminentealle operazioni per la distribuzione dida cui due milioni di persone adipendono. “Nove(tra cui l’, ndr) hanno sospeso provvisoriamente i loroall’Unrwa. Queste decisioni minacciano la nostra opera umanitaria nella regione, incluso e in modo particolare nella Striscia di”, ha dichiarato. L’Unrwa gestisce rifugi per più di un milione di persone e fornisce cibo e cure mediche di base. “I palestinesi dinon avevano bisogno di questa ulteriore punizione collettiva“, ha sottolineato. In ...