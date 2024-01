Dopo alcuni grandi bluff | quale sarà il futuro per le criptovalute nel calcio?

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il mondo delè costretto, per forza di cose, a guardarsi intorno per risanare una situazione economica difficile, che, a tratti, ha i contorni della crisi. La discesa del mondo del pallone era iniziata già prima del 2000, quando i bilanci in rosso e i ricavi ai minimi storici avevano fatto suonare l’allarme rosso, ma è stata la pandemia da Covid 19 a rendere irreversibile un cambiamento in negativo senza precedenti. Secondo quanto riporta William Hill News, il buco finanziario dell’assetè, a livello europeo, di oltre 10 miliardi di euro con aumenti di capitale e nuovo debito solo per il 60/80%. È in questo panorama che si deve collocare un grande ingresso nel panorama calcistico continentale: quello delle. Stiamo parlando di sistemi di moneta digitale che puntano a rivoluzionare non solo il semplice ...