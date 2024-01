Donne serie B Women | ultimo appello

(Di domenica 28 gennaio 2024) La vera partita da cui ricominciare per puntare ad una salvezza praticamente impossibile è oggi. Oggi (ore 14,30) al "Soprani" di San Zaccaria, infatti, il Ravennacon 1 punto, ospita – nell’ultima giornata d’andata dellaB femminile – il Tavagnacco, pencon 7 punti. Tuttavia, la salvezza non è irrimediabilmente lontana, visto che Cuneo e San Marino hanno 9 punti, ma per una squadra che in 14 partite ha collezionato un solo pareggio (a San Marino), tutto può risultare complicato, anche in virtù di 5 gol fatti e dei 50 subiti. È pur vero che anche Tavagnacco ha gli stessi pensieri: in trasferta ha pareggiato col Chievo mentre in casa ha vinto con Bologna e (a tavolino dopo il 2-2 sul campo) con la Res Roma. Ma è anche vero che le friulane, vincendo, potrebbero lasciare la zona retrocessione. ...

