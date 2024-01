Donna si prepara i vestiti per i funerali dei suoi ex | ma loro sono ancora vivi…?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un video assolutamente particolare è apparso sui social: una signora hato gli outfit per la morte deivecchi compagni Ognuno di noi ha il suo modo di affrontare una perdita importante in famiglia o di una persona cara. Questo riguarda soprattutto i social network, per le persone più o meno conosciute. Negli ultimi giorni, però, stanno facendo molto parlare una serie di video su TikTok pubblicati da una signora anziana proprio riguardo questo tema. Il suo account si chiama @laabuelaencantadaa: sta mostrando iabiti più belli e interessanti, ma non per ilaspetto esteriore. Infatti ha intenzione di indossarli tutti aideiex, ovvero degli uomini con cui ha avuto una relazione in passato. La nonna di TikTok durante ivideo GRWM ...