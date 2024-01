Doncic dice 73 Terzo score della storia Nba

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Meglio di lui solo Wilt Chamberlain e Kobe Bryant. Lukatrascina Dallas nella vittoria su Atlanta con una prestazione mostruosa: 148-143 il finale a favore dei texani, e 73 punti, di cui 41 nel primo tempo, per lo sloveno. Che firma la sua miglior prestazione di sempre (il suo career high era di 60 punti), la quarta in assoluto nellaNba eguagliando Chamberlain e David Thompson: ai primi tre posti ancora Chamberlain (100 e 78 punti) e Bryant (81 punti). "Sono nomi speciali, è incredibile ma la cosa più importante è aver vinto", commenta, 24 anni, a referto in una partita da ricordare anche con 10 rimbalzi e 7 assist. E in effetti il successo non era scontato, chiedere a Devin Booker che sigla 62 punti ma non evita la sconfitta di Phoenix contro Indiana per 133-131, con i Suns che si fanno rimontare da +17, ...