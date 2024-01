Domina l' anticiclone Zeus | poi la svolta | Aria polare Ecco quando

(Di domenica 28 gennaio 2024) L', che da giorniil cielo italiano, sarà messo alla prova nel corso della giornata. Un repentino cambio di scenario è atteso a causa di un blocco d'fredda, che farà sentire la sua presenza su diverse zone della penisola. Questo è quanto rivela il team de ilmeteo.it. Ieri ore all'insegna della stabilità atmosferica, con soli occasionali veli nuvolosi al Nord e nubi marittime sul Tirreno. I primi segnali del cambiamento saranno avvertiti da oggi. Il motivo? I venti freddi nordorientali rinforzeranno la loro presenza. Si prevede che al Nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso, con possibili formazioni di nebbie o nubi basse sulle pianure. Le temperature, invbili per la maggior parte, saranno più miti in montagna e più fredde nelle zone ...

Temperature stazionarie o al più in leggero aumento. Febbraio al via senza grandi novità: domina ancora l'alta pressione con temperature in rialzo. La tendenza meteo Con l'inizio del mese di febbraio ...Partendo dal Nord, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso, segnatamente sui rilievi. Da segnalare, infatti, la possibilità di nebbie o nubi basse, anche ...L'ipotesi al momento più plausibile è che un flusso di aria polare possa scendere di latitudine entro la prima decade di Febbraio (dall' 8-9 in avanti) investendo dapprima il centro Europa, per poi pu ...