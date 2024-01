DOMENICA IN | MARA A TUTTO SANREMO TRA TALK CORALE E INTERVISTA A IVA ZANICCHI

(Di domenica 28 gennaio 2024)28 gennaio, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, “In” si apre con unche ripercorre la storia del Festival di. Protagonisti delsanremese diIn alcuni dei cantanti che hanno preso parte alla kermesse musicale e che tornano a esibirsi con le canzoni che negli anni hanno presentato con successo sul palco dell’Ariston.Venier accoglierà negli studi di Rai1 Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Wilma De Angelis, I Dik Dik, Ricky Gianco, Nicola Di Bari, Robertino, Donatello e Marino Bartoletti in qualità di opinionista. Ivaracconta le sue undici partecipazioni e le sue tre vittorie al Festival, per poi esibirsi con alcuni suoi ...

Tavola apparecchiata per la prossima puntata di Domenica In, quella di Domenica 28 gennaio, il regno di Mara Venier , il contenitore pomeridiano in ... (liberoquotidiano)

Domenica In condotta come sempre da Mara Venier andrà in onda con la nuova puntata il 28 gennaio 2024 dalle ore 14:00 alle ore 17:10 su Rai1 e su ... (velvetmag)

Tutte le anticipazioni dei due programmi di punta della domenica pomeriggio di Rai 1, condotti da Mara Venier e Francesca Fialdini dalle 14 ...Era un ragazzo come gli altri. «Ero in chiesa una certa domenica, per la Messa cantata delle 10.30, e il parroco di allora, don Gaetano Fusi, mi sorprese a conversare con un mio compagno. Mi fece ...A Domenica In del 28 gennaio è grande protagonista il Festival di Sanremo 2024. La kermesse, oramai, è alle porte. Amadeus, infatti, conduce la serata d’esordio nella giornata di martedì 6 febbraio, ...