Domani riaprirà la materna comunale

(Di domenica 28 gennaio 2024) Gesù Bambino. Torna agibile e fruibile la scuoladi via Ospitaletto. La struttura era stata chiusa a causa dei danneggiamenti causati dalle infiltrazioni di acqua che non rendevano più sicura la scuola. Ora, dopo le verifiche tecniche effettuate sui lavori, la scuola tornerà a essere agibile e luogo sicuro per lo svolgimento delle attività didattiche e ludiche. "Con l’occasione desideriamo ringraziare tutti, le famiglie che hanno compreso la situazione e hanno collaborato in maniera propositiva alla gestione del problema. I collaboratori della scuola per l’immenso lavoro fatto al fine di assicurare il proseguimento delle attività didattiche e ludiche nei locali della scuola elementare Don Milani, utilizzati in sostituzione dei locali danneggiati. La dirigente e i collaboratori dell’Istituto Comprensivo Brianza per la disponibilità di accoglienza e la ...