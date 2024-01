Doctor Who | The Star Beast 2023 Il ritorno del Dottore

(Di domenica 28 gennaio 2024)Who – Special 1 () è il primo dei tre speciali dedicati al sessantesimo anniversario della serie. In questa nuova avventura le strade dele di Donna, ex compagna del Tardis, si incrociano ancora una volta dopo tanto tempo, proprio quando un'astronave piomba nel bel mezzo di Londra. Source

L'attore, noto per la sua parte in Doctor Who, è morto nel sonno. L'annuncio dell'amico Líam Rudden (ilgiornale)

La puntata speciale di Natale 2023 della serie Doctor Who, The Church on Ruby Road, introduce con successo la nuova versione del Dottore e la sua ... (movieplayer)

Recensione, trama e cast del episodio speciale di Doctor Who dal titolo "Eve of The Dalek ", distribuito in Inghilterra il 1 gennaio 2022, come ... (locchiodelcineasta)

Doctor Slump è una serie televisiva sudcoreana in streaming su Netflix dal 27 gennaio 2024 scritta da Baek Sun-woo, diretta da Oh Hyun-jong e interpretata da Park Shin-hye, Park Hyung-sik, Yoon Park e ...Prima del film di Sam Raimi scritto da Michael Waldron, i Marvel Studios stavano lavorando ad un'altra versione di Doctor Strange 2.La star di Doctor Who Millie Gibson non tornerà per la stagione 15. In attesa dell'arrivo dell'attesissima quattordicesima stagione.