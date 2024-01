Djokovic sotto choc ? Il messaggio a Sinner dopo il trionfo | parole pesantissime

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il campione è già leggenda. Si parla di Jannik, dell'impresa quasi irreale messa a segno alla finale degli Australian Open, la sua prima in uno slam. Finale vinta al termine di una rimonta pazzesca ai danni di Daniil Medvedev, il russo e numero tre al mondo, cheaver vinto i primi due set, e di fronte a uno Jannik in confusione, sembrava avere le mani sul torneo. E invece no: Medvedev perde, sconfitto al quinto, al termine di una impressionante partita del ragazzo di San Candido.quasi 48 anni daldi Adriano Panatta al Roland Garros, uno slam torna in Italia. Una giornata dolcissima, ancor più meravigliosa per come è maturata la vittoria, al termine di una vera e propria maratona che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso. Davanti a, ora, c'è soltanto da togliersi il ...