Distrutto terzo autovelox in 24 ore | Fleximan colpisce ancora in Liguria

(Di domenica 28 gennaio 2024) Spezia, 28 gennaio 2024 –unabbattuto in provincia di Spezia. E’ ilin sole 24 ore dopo i due danneggiati ieri nel territorio di Vezzano Ligure e Bolano. Stavolta è toccato all'di Ceparana, sempre nel comune di Bolano, dove vige il limite dei 50 e 40 chilometri orari. I sindaci Alberto Battilani e Massimo Bertoni, rispettivamente di Bolano e di Vezzano Ligure, hanno denunciato il fatto a carabinieri e polizia municipale. Le indagini per arrivare ai responsabili sonoin corso. “Un reato oltre che un'azione ingiustificata - ha fatto notare il primo cittadino Battilani -, perché non cambia nulla rispetto ai limiti di velocità già previsti su quelle strade e che vanno rispettati. Ci sono stati molti investimenti e tanti cittadini ci chiedono di mettere ...

