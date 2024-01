Disservizi? Adesso basta La Uil Trasporti alza la voce

(Di domenica 28 gennaio 2024) Fermare o rallentare i pendolari della linea ferroviaria Lecco – Como, significa bloccare l’economia di almeno due province, quella di Lecco e quella di Como appunto. Potrebbe significare inoltre perdere il treno dell’indotto delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. A lanciare l’avvertimento è Dario Ripoli, sindacalista della Uildel Lario, che punta il disto contro i "inaccettabili", che stanno danneggiando soprattutto i lavoratori direttamente interessati, ma non solo. "Sul Lario la distanza fra promesse pubbliche e ritardi sempre più frequenti rischia di diventare il biglietto più caro da pagare per tutti pendolari comaschi e lecchesi", denuncia il sindacalista. I puntuali ritardi stanno lasciando a piedi quasi 190mila lavoratori, che ogni giorno entrano ed escono dal territorio delle provincia di Lecco e di Como: ...

A lanciare l’avvertimento è Dario Ripoli, sindacalista della Uil Trasporti del Lario, che punta il disto contro i "disservizi inaccettabili", che stanno danneggiando soprattutto i lavoratori ...Modifiche per provare a migliorare il trasporto pubblico che, da qualche mese, pecca di ritardi e disservizi per diversi motivi come, ad esempio, i cantieri per la costruzione del tram, i lavori per ...“Dopo i continui scaricabarile degli ultimi mesi, adesso Trenord e Rfi devono prendersi le loro responsabilità”: i pendolari del servizio ...