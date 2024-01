Dischi | la collezione più grande del mondo non ha più un posto dove stare

(Di domenica 28 gennaio 2024) L'ARChive of Contemporary Music ospita oltre tre milioni di lp, tra gemme nascoste e pezzi rari. Ora però deve abbandonare la sua sede e non sa ancoraandare

HUMMER H3 - AUTOMATICA perfetto in ogni sua parte tenuto in modo maniacale FULL BLACK MANSORY pacchetto Mansory Automatica Tetto Apribile Cerchi in lega 22' Gomme nuove Ammortizzatori nuovi BLISTEIN ...Anche nel 2024 il Parco Esposizioni di Novegro di Milano (via Novegro, Segrate), ospita Novegro Vinile Expo, la mostra mercato dedicata alla musica e ai dischi da collezione con la partecipazione di ...Longines, l'affermato marchio svizzero di orologeria, festeggia il settantesimo anniversario della sua iconica collezione Conquest con il lancio della versione Heritage Central Power Reserve. Questo s ...