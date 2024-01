Discesa della merla | sessanta vogatori in acqua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il fiume non si vive soltanto d’estate, ma anche quando il freddo è pungente. È nata così oltre 30 anni fa la tradizione, che da qualche tempo non avviene nei giorni più freddi dell’anno. Una sessantina iche oggi torneranno a remare controcorrente per 9 chilometri da Pavia a Carbonara al Ticino. A bordo dei barcè che una volta erano utilizzati come imbarcazioni da lavoro, equipaggi composti da due e quattro persone scenderanno di nuovo income accadeva primapandemia. Tre i club pavesi che parteciperanno:, Battellieri Colombo e Canottieri Ticino. A questi si aggiungono ivigevanesi, quelliSettemari Venezia eSan Cristoforo di ...